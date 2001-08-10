На Сахалине стартовал 60-й горнолыжный сезон
Праздник, посвященный официальному старту зимнего сезона, состоялся на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». На склоне горы Большевик собрались сотни жителей и гостей Сахалинской области.
– Поздравляю всех с открытием юбилейного горнолыжного сезона! «Горный воздух» принимает гостей на своих склонах уже 60 лет. За это время комплекс стал визитной карточкой Сахалинской области, которая притягивает не только жителей региона, но и любителей активного отдыха со всей страны. Желаю хорошо провести время и зарядиться положительными эмоциями, – обратился к пришедшим губернатор Валерий Лимаренко.
Сразу после торжественной церемонии открытия глава региона вручил благодарственное письмо коллективу спортивно-туристического комплекса за большой вклад в развитие спорта в области и в связи со стартом юбилейного сезона.
В честь праздника туристический комплекс наградил званием почетного гражданина «Горного воздуха» ветерана горнолыжного спорта Татьяну Нагорничных. Татьяна Филипповна занимается горными лыжами с 1957 года, она многократный победитель и призёр всероссийских и всесоюзных соревнований по горнолыжному спорту. Не пропустила ни одного горнолыжного сезона с 1960 года.
– Мне очень приятно здесь присутствовать сегодня, в день старта юбилейного сезона. Особенно приятно видеть, как комплекс динамично развивается. Склонов становится все больше и комплекс за последние годы стал очень комфортным как для спортсменов, так и для любителей спусков, – поделилась Татьяна Филипповна.
В юбилейном сезоне на «Горном воздухе» протяженность трасс составит порядка 30 километров. Из них 11 километров с искусственным освещением. Это даёт гостям возможность кататься безопасно до позднего вечера. Кроме того, на склонах постоянно совершенствуют систему искусственного снегообразования, сегодня на комплексе работает более 130 снегогенераторов.
– Настроение прекрасное. С нетерпением ждал официального открытия сезона. Уже много лет занимаюсь сноубордом. Стараюсь проводить на горе почти все свободное время, – рассказал житель Корсакова Алексей Лавров.
– Я здесь в командировке, очень рад, что попал именно на открытие сезона. Горными лыжами увлекаюсь около 15 лет и побывал на многих курортах как в России, так и за рубежом. Честно признаюсь, ваш комплекс не уступает даже многим иностранным. Особенно по качеству трасс, – поделился гость из Санкт-Петербурга Дмитрий Баев.
В течение нескольких часов на средней площадке развлекали гостей комплекса – для детей провели командные игры, а все желающие могли принять участие в лотерее с розыгрышем сертификатов и сезонного ски-пасса.
В 17:00 начнется вечерняя часть мероприятия. Создавать музыкальную атмосферу для гостей будет ди-джей. В 19:00 на склоне погаснут основные огни, чтобы все присутствующие увидели самую зрелищную часть программы: яркий массовый спуск с фонариками, неоновое представление на сцене, шоу ратраков и праздничный салют.
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