Проект #МыВместе получает все больше откликов инициативных южносахалинцев

Все больше инициативных южносахалинцев подключаются к акции #МыВместе. Выразить свою благодарность медикам, которые ежедневно борются за жизни и здоровье горожан, решила жительница областной столицы Александра Ситдикова.

- Вирус, к сожалению, не обошел стороной и мою семью. Я лично стала свидетелем того, как тяжело приходится медикам. Но, несмотря ни на что, они выкладываются на все сто процентов, круглосуточно трудятся со всей самоотдачей. Я испытываю большую гордость за наших врачей и безграничную благодарность за их работу. Поэтому в преддверии Нового года хочется немного подбодрить их и поднять настроение, - рассказала Александра Ситдикова.

На протяжении нескольких недель девушка вместе с мужем и сыном своими руками делали небольшие фигурки снеговиков, ангелов, елочек из яркого фоамирана и цветного фетра, декорировали поделки нарядными блестками, пайетками, бусинами. Эту идею поддержали друзья, которые также помогли в покупке новогодних пряников. А учащиеся частной общеобразовательной школы "Лицей 65" подготовили для медиков 62 открытки с теплыми пожеланиями. Все эти новогодние сюрпризы передадут в Долинскую ЦРБ, где сейчас разместился инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

Как отмечает Александра, все больше горожан объединят общее желание помочь тем, кто сегодня в этом нуждается, а иногда и просто выразить свою благодарность людям, которые ежедневно вкладывают все свои силы, чтобы сохранить здоровье сахалинцев.

В рамках акции #МыВместе предприниматели доставляют медикам бесплатные обеды, общественники - продуктовые наборы, волонтеры также всегда наготове оказать необходимую помощь. Администрация Южно-Сахалинска и Городская Дума временно передали часть своих автомобилей медикам, чтобы они могли ездить на вызовы.

Напомним, присоединиться к проекту #МыВместе, предложить свою помощь или идею могут все желающие, оставив заявку по телефону 300-790 (доб.3).