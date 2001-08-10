На Сахалине начали выращивать трепанга

Новый проект в области марикультуры осуществляет сахалинская компания ООО «КроксПро».

Молодь трепанга дальневосточного получили в результате нереста производителей в июле 2020 года и вырастили в искусственно созданных условиях Центра марикультуры Владивостока. На Сахалин ее доставили при соблюдении специальных условий в состоянии анабиоза.

«Урожай» ожидается через три года: по предварительным подсчетам, это 9 тысяч особей, общий вес 1350 килограммов. Сбор деликатеса будет осуществляться только в границах своего рыбоводного участка. Претендовать на водные биоресурсы, которые воспроизводятся естественным путем, юридическое лицо не имеет права.

– У Сахалинской области широкие возможности для развития аквакультуры. Это особенно актуально сейчас – в условиях снижения естественных запасов водных биологических ресурсов, – отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Сахалинцы продолжают осваивать направления аквакультуры, понимая, что за ней – будущее. В этом году мы впервые занялись воспроизводством ежа морского серого, ламинарии. А теперь и молодь трепанга отправилась расти и развиваться в водах Западно-Сахалинской подзоны.

Трепанг, являясь деликатесным и лечебным продуктом, относится к ценным объектам промысла. Его годовой общедопустимый улов на Сахалине составляет всего 0,4 тонны (Восточно-Сахалинская подзона). Такого объема достаточно только для научных исследований. Вылов у западного побережья острова не ведется.

Марикультура островного региона проводит практическое освоение новых объектов и наращивает объемы выпуска. В ноябре этого года на Сахалине в морскую акваторию выпустили более 73 миллионов зооспор ламинарии японской и более 2 миллиардов личинок ежа морского серого.

Сегодня в Сахалинской области аквакультурой занимаются 7 предприятий. Интерес к этому направлению растет. Активное развитие выращивания объектов товарной аквакультуры может расширить ассортимент ценных продуктов питания для населения.

Отметим, что в трепанге содержатся минеральные вещества, например, кальций, йод, магний, железо, фосфор. В его нем в тысячу раз больше меди и железа, чем в морской рыбе, а также в 10 тысяч раз больше йода, чем в мясе. Считается, что употребление в пищу деликатеса способствует общему повышению тонуса и положительно сказывается на здоровье человека.