В селе Покровка Долинского района 18 семей празднуют новоселье

Жилой дом сдан на улице Новая, 12А в селе Покровка Долинского района. Его построили по программе переселения из аварийного жилья. Ключи от квартир новоселам вручил губернатор Валерий Лимаренко, прибывший в Долинский район с рабочей поездкой.

– В этом году мы проделали большую работу по расселению аварийного жилфонда на островах. В эти дни в разных районах области новоселы получают ключи от квартир. Например, на днях я их вручил жителям Корсакова. А теперь приехал в Покровку, чтобы разделить это радостное событие с вами, – обратился к собравшимся Валерий Лимаренко. – Новая и комфортная квартира – это хороший подарок к Новому году. Я желаю, чтобы в вашем доме всегда царил мир и счастье, всего самого доброго! С новосельем!

Губернатор напомнил, что Сахалинская область является лидером в стране по ликвидации аварийного жилья. В этом году в области расселили 126 тысяч квадратных метров, в планах на ближайшие пять лет – 640 тысяч «квадратов» аварийного жилья.

– Президент поставил задачу решить эту проблему раз и навсегда. И мы над этим активно работаем. В Сахалинской области уже закончили программу по переселению из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и первыми в стране приступают к реализации новой, – отметил Валерий Лимаренко.

Новый дом в селе построило ООО «СахСпецСтрой». Квартиры сданы с чистовой отделкой. В них есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и электроплиты. По традиции, которую в области ввел губернатор, перед заселением жильцы осмотрели новые квартиры. Это делается для того, чтобы подрядчик мог заранее устранить возможные недостатки, выявленные будущими новоселами.

В числе первых ключи от квартиры в новостройке получила семья Марии Семеренко. Женщина работает почтальоном в Покровском отделении «Почты России». Вместе с детьми она показала губернатору новую трехкомнатную квартиру.

– Очень рада жилью. Здесь светло и уютно. Есть, где всем разместиться. И Вике будет отдельное место для занятий и Диме куда игрушки сложить. Дочь у меня уже восьмиклассница. Она хорошо учится, увлекается математикой, экологией, занимается в хоре. Теперь в таких условиях пятерок еще больше будет, – поделилась радостью Мария Семеренко.

Напомним, в декабре в Долинске были заселены еще три дома на 80 квартир. А всего в этом году в районе было расселено 6,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживало 274 человека. Работа по строительству жилья на этом не завершается. Еще 12 домов общей площадью более 9 тысяч квадратных метров в настоящее время возводятся в селах Сосновка, Взморье, Углезаводск, Советское и в Долинске.