200 тысяч квадратных метров асфальта уложили на Сахалине в рамках нацпроекта в 2020 году
200 тысяч квадратных метров асфальта уложили на Сахалине в рамках нацпроекта в 2020 году. В нормативное состояние привели около 30 километров дорог, устроено 18,5 километров тротуаров, 27 автобусных остановок, 19,45 километра стационарного электрического освещения, установлено 8 светофоров.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году капитально отремонтировали участок в границах Костромского в Холмском районе. Здесь использовалась новая технология с применением геосинтетических материалов.
– Наконец-то, у нас появилась новая асфальтовая дорога. Старой было уже лет 20. Ездить по ней было некомфортно из-за ям и трещин. Сейчас все иначе. Дорога отличная, – рассказал житель Костромского Сергей Белов.
Построен мост через ручей Красносельский в планировочном районе Ново-Александровск. Благодаря этому сейчас сняли ограничения по загрузке транспортных средств.
Завершилась реконструкция автодороги между селами Дальнее и Елочки. Ширина дороги увеличилась до 9 метров, что значительно повысило безопасность дорожного движения.
В Южно-Сахалинске заасфальтировали улицу Пограничную – на участке от Комсомольской до Горького. Таким образом, объединились две из основных уличных артерии, что положительно сказывается на комфортности городской среды.
По результатам 2020 года доля соответствующих нормативным требованиям дорог регионального значения составила 53,9 процента, а дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации – 51,99 процента.
– Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – чтобы качественные и безопасные автодороги стали нормой для всех жителей Сахалинской области. Прежде всего, приводим в порядок участки в населенных пунктах. Мы разработали повышенный стандарт содержания дорог, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.
В следующем году в рамках нацпроекта продолжатся работы на дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в границах сел Чехов, Красногорск и Новосибирское. В Южно-Сахалинске обустроят северо-западный объезд. Всего планируется привести в порядок более 15 километров дорог.
Напомним, нацпроект реализуется с 2019 по 2024 годы. По итогам его реализации, доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55 процентов, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации – вырасти до 85 процентов.
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