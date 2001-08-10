Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Долинска могут взять лыжи в прокат

Городская спортивная школа Долинска открыла прокат лыжного инвентаря. Как сообщают в районной администрации, он работает ежедневно с 10:00 до 15:00.

Пенсионерам с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 взять инвентарь напрокат можно бесплатно, при наличии удостоверения.

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