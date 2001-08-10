Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске во вторник отключат воду

В Невельске во вторник отключат воду

Часть Невельска останется без воды завтра, 29 декабря.

По информации МУП "Невельские коммунальные сети", в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 18:00 воду отключат по адресам:

  • ул. Колхозная;
  • ул. Приморская;
  • ул. Победы;
  • ул. Железнодорожная;
  • ул. Школьная;
  • ул. Лесозаводская;
  • детский сад № 2 "Журавушка";
  • детский сад № 4 "Золотая рыбка»;
  • детский сад № 17 "Кораблик";
  • средняя школа № 2;
  • спортивный зал "Северный";
  • психо-наркологическое отделение, ул. Школьная 1.

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