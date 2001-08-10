Тихоокеанское
информационное агентство
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Советском

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Советском

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Советском Долинского района.

Как сообщают в местной администрации, медицинская помощь стала доступнее для более чем 500 человек. Здесь имеется все необходимое для оказания доврачебной помощи взрослым и маленьким пациентам.

Фельдшерско-акушерский пункт в этом году возглавила молодой специалист Алла Клименко.

— Я очень довольна оснащением. У нас имеются электрокардиограф, дефибриллятор, а также различные приборы — для измерения давления, уровня сахара в крови, насыщения крови кислородом. Есть аптечный пункт. А самое главное — я сама буду жить через стенку и всегда смогу прийти на помощь людям, — рассказала фельдшер.

Кстати, в ФАПе прием будут вести выездные бригады врачей — терапевта, кардиолога, эндокринолога и других специалистов.

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