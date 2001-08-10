Сахалинский центр управления регионом обработал уже более 9 тысяч обращений. Такого результата специалистам ЦУРа удалось достичь за 3 месяца работы. Об этом сотрудники организации рассказали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

– Хочу поблагодарить вас за работу. Можно с уверенностью сказать, что ЦУР набрал обороты. Отдельная благодарность – нашим жителям, которые активно пользуются современными информационными ресурсами. Для нас очень важно слышать сигнал, идущий от сахалинцев и курильчан. Важно, что эту большую работу мы проводим в плотном взаимодействии. Не сомневаюсь, у нас есть еще немало дел, которые предстоит решить, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Обращения от жителей сотрудники центра управления регионом принимают через социальные сети. В поле зрения попадают сообщения и комментарии, оставленные в аккаунтах губернатора, органов исполнительной власти, муниципальных властей и государственных учреждений.

Так, один из ярких примеров успешного взаимодействия ЦУРа и областных властей – решение проблемы, связанной с расчисткой холмских дорог от снега. На прошлой неделе из-за циклона количество обращений, посвященных этой теме, увеличилось на 530 процентов. О непростой ситуации незамедлительно доложили губернатору. Уже через несколько часов в муниципалитет из Южно-Сахалинска была переброшена дополнительная группировка снегоуборочной техники. Помимо центральных дорог, были расчищены территории возле детских садов, школ и больниц.

– Также на прошлой неделе мы получили сообщения, что на южно-сахалинских заправках компании «Роснефть» закончился бензин. Наши специалисты направили соответствующую информацию в министерство энергетики и доложили о ситуации губернатору. В результате проблема решалась на федеральном уровне и недостаток топлива был восполнен всего за несколько дней, – рассказал директор ЦУРа Владимир Кулешов.

Для центра управления регионом нет больших или маленьких проблем – рассматриваются абсолютно все обращения жителей области.

Сейчас чаще всего люди указывают на проблемы сферы ЖКХ. В начале ноября жители села Чехов Холмского района сообщили в социальных сетях об отключении водоснабжения в населенном пункте. Информация была оперативно доведена до специалистов муниципальной администрации, а глава городского округа взял решение проблемы под личный контроль.

Также благодаря участию специалистов центра управления регионом в селе Третья Падь Корсаковского района заработала система дорожного освещения.

Силами учреждения решаются в том числе личные проблемы островитян. Например, благодаря работе специалистов ЦУРа жителю села Соловьевка Корсаковского района – сотруднику частного предприятия – вернули долг по заработной плате.

Отметим, в будущем офисы центра управления регионом появятся в муниципальных образованиях области. Несколько пилотных ЦУРов заработают в декабре 2021 года. А в период с 2022 по 2024 годы площадки для межведомственного взаимодействия откроются во всех муниципалитетах региона.