Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников. На совещании в областном правительстве губернатор поставил задачу – заранее предусмотреть риски и обеспечить бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения.

Ключевую роль играет слаженное взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранителей.

– В новогоднюю ночь люди будут запускать фейерверки, поэтому особое внимание – противопожарной безопасности. В домах сахалинцев и курильчан всегда должны быть вода, тепло и свет, а во дворах нужно своевременно убирать снег и мусор. Несмотря на циклоны и любые погодные явления должен по расписанию ходить транспорт. Конечно же, большая роль у медицинских работников. Помимо борьбы с пандемией, праздники – это еще и травмоопасное время. Необходимо предусмотреть все, чтобы у людей получился настоящий праздник, и ничто не омрачало новогоднего настроения, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В районах будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников администраций и руководителей предприятий ЖКХ на период с 18:00 часов 30 декабря 2020 года до 9:00 часов 11 января 2021 года.

Региональному министерству ЖКХ глава региона поручил обеспечить бесперебойную работу объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и создать необходимые запасы топлива.

Сахалинский минздрав позаботится о том, чтобы жители области на каникулах могли получить все виды медицинской помощи, в том числе оперативную – в местах проведения праздничных мероприятий.

Задача областного минтранса – обеспечить бесперебойную работу всех видов транспорта, а министерства сельского хозяйства и торговли – проконтролировать устойчивую работу сахалинских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, агропромышленного комплекса.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области сосредоточено на противопожарной безопасности. На особом контроле – вопросы хранения, продажи и использования пиротехники. В области торговлю такими изделиями ведет 51 объект. Все они проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сахалинцы могут сообщать о фактах продажи несертифицированной пиротехники и нарушениях требований безопасности на горячую линию: 8 (4242) 72-99-99.