Тихоокеанское
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29 Декабря 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников

Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников

Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников. На совещании в областном правительстве губернатор поставил задачу – заранее предусмотреть риски и обеспечить бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения.

Ключевую роль играет слаженное взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранителей.

– В новогоднюю ночь люди будут запускать фейерверки, поэтому особое внимание – противопожарной безопасности. В домах сахалинцев и курильчан всегда должны быть вода, тепло и свет, а во дворах нужно своевременно убирать снег и мусор. Несмотря на циклоны и любые погодные явления должен по расписанию ходить транспорт. Конечно же, большая роль у медицинских работников. Помимо борьбы с пандемией, праздники – это еще и травмоопасное время. Необходимо предусмотреть все, чтобы у людей получился настоящий праздник, и ничто не омрачало новогоднего настроения, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В районах будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников администраций и руководителей предприятий ЖКХ на период с 18:00 часов 30 декабря 2020 года до 9:00 часов 11 января 2021 года.

Региональному министерству ЖКХ глава региона поручил обеспечить бесперебойную работу объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и создать необходимые запасы топлива.

Сахалинский минздрав позаботится о том, чтобы жители области на каникулах могли получить все виды медицинской помощи, в том числе оперативную – в местах проведения праздничных мероприятий.

Задача областного минтранса – обеспечить бесперебойную работу всех видов транспорта, а министерства сельского хозяйства и торговли – проконтролировать устойчивую работу сахалинских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, агропромышленного комплекса.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области сосредоточено на противопожарной безопасности. На особом контроле – вопросы хранения, продажи и использования пиротехники. В области торговлю такими изделиями ведет 51 объект. Все они проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сахалинцы могут сообщать о фактах продажи несертифицированной пиротехники и нарушениях требований безопасности на горячую линию: 8 (4242) 72-99-99.

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