Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2020
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ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам начнут выплачивать пенсию за январь уже сегодня

Пенсионный Фонд РФ рассказал, как будет выплачивать пенсии в январе.
 
"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк", — говорится в сообщении.
 
Как пишут РИА Новости, тем, кто получает выплаты через банк, средства начнут зачислять уже сегодня. Людям, которые обычно получают пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику.
 
В ПФР добавили, что до конца года профинансируют доставку всех выплат за новогодние праздники.

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