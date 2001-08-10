Сахалинцам начнут выплачивать пенсию за январь уже сегодня

Пенсионный Фонд РФ рассказал, как будет выплачивать пенсии в январе.

"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк", — говорится в сообщении.

Как пишут РИА Новости , тем, кто получает выплаты через банк, средства начнут зачислять уже сегодня. Людям, которые обычно получают пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику.

В ПФР добавили, что до конца года профинансируют доставку всех выплат за новогодние праздники.