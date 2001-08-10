В Южно-Сахалинске наградили школьников, разработавших лучшие проекты оформления городских зданий

В городском парке прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса проектов оформления городских зданий в рамках разработки дизайн-кода Южно-Сахалинска. В творческом состязании принимали участие школьники областного центра.

Напомним, конкурс, который проводил департамент архитектуры и градостроительства, нашел большой отклик среди юных жителей города. Более чем в 40 проектах ребята выразили свое видение оформления фасадов центральных городских зданий.

Накануне экспертное жюри, в состав которого вошли представители министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области, профильных структур администрации островной столицы, специалисты в области архитектуры и дизайна, определило победителя и призеров, предложивших наиболее интересные идеи. Судьи подчеркнули, что ребята проделали серьезную работу. Большинство эскизов соответствует концепции нового дизайн-кода Южно-Сахалинска, разработанного архитектурным бюро RTDA (Москва). Дом быта, магазин «Айсберг», гостиница «Сахалин-Саппоро», банк ВТБ и другие объекты, расположенные на центральных улицах, в проектах ребят выглядят более современными и стилистически выдержанными. Расположение вывесок упорядочено, фасады избавлены от визуального шума.

– Радует, что в Южно-Сахалинске так много творческой, талантливой молодежи, с интересными предложениями, которые могут быть по-настоящему полезными для нашего города, – сказала во время церемонии награждения заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова.

Первое место завоевал Олег Баранов (гимназия №3), второе - у Ксении Доли (лицей №1). Замыкает тройку лидеров Анастасия Яцечко (школа №13). В отдельной номинации за улучшение экологии и применение нестандартных решений отмечена Елизавета Баранцева, учащаяся гимназии №3.

Победители и призеры конкурса награждены почетными грамотами департамента: оформление официального документа выполнено с использованием логотипа Южно-Сахалинска, разработанного студией Артемия Лебедева. Также школьникам вручены значки, отражающие символику города, и другие памятные подарки.