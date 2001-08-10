Сахалинцев научили рисовать по стеклу в «Новогодней мастерской СахОУНБ»

Серия мастер-классов по рукоделию, организованных для жителей города, завершилась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

В течение декабря состоялось пять обучающих мастер-классов, участниками которых стали школьники из села Дальнего и подопечные Центра социального обслуживания населения Сахалинской области.

Руководитель «новогодней мастерской», ведущий библиотекарь Эльвира Че научила их создавать «Снежинку» и «Рождественского ангела» в технике квиллинг (бумагокручение). А библиотекарь Марина Кобзева помогла участникам освоить новый вид рукоделия – роспись по стеклу. Первые штрихи давались им сложно, но затем, погрузившись в творческий процесс, каждый смог расписать свой стеклянный подсвечник.

Следующий мастер-класс состоится в СахОУНБ 6 января в 13.00. Вход свободный. Телефон для справок: +7(4242) 45-25-27.