В Сахалинской областной библиотеке продлена благотворительная акция «Коробка добра»

Акция «Коробка добра» в помощь приютам для бездомных животных «Пёс и Кот» (Южно-Сахалинск) и «Право на жизнь» (Долинск) продлевается до 20 января 2021 года.

Коробка размещена в фойе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В неё можно принести сухой корм, крупу, консервы, лакомства, ошейники, поводки и собачьи игрушки, медикаменты, препараты от паразитов, витамины, бинты, шприцы и т. д.

Также принимаются текстиль для подстилок и утепления вольеров (подойдут старые одеяла, одежда, постельное бельё и т. п.); перчатки (х/б или резиновые), мусорные пакеты, чистящие и дезинфицирующие средства; посуда (большие кастрюли, баки, глубокие миски) и газеты. Рядом с коробкой оформлен стенд с фотографиями животных, которых можно забрать домой.

Обращаем внимание, что 31 декабря, 1, 2, 3 и 7, 8 января библиотека не работает. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-28.

Акцию можно поддержать не только кормами и лекарствами, но и информационно. Для этого необходимо сделать селфи со своими питомцами и разместить фотографию на своей странице «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #КоробкаДобра. Трое участников онлайн-акции получат в подарок книги от СахОУНБ.