В Сахалинской областной библиотеке продлена благотворительная акция «Коробка добра»
Акция «Коробка добра» в помощь приютам для бездомных животных «Пёс и Кот» (Южно-Сахалинск) и «Право на жизнь» (Долинск) продлевается до 20 января 2021 года.
Коробка размещена в фойе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В неё можно принести сухой корм, крупу, консервы, лакомства, ошейники, поводки и собачьи игрушки, медикаменты, препараты от паразитов, витамины, бинты, шприцы и т. д.
Также принимаются текстиль для подстилок и утепления вольеров (подойдут старые одеяла, одежда, постельное бельё и т. п.); перчатки (х/б или резиновые), мусорные пакеты, чистящие и дезинфицирующие средства; посуда (большие кастрюли, баки, глубокие миски) и газеты. Рядом с коробкой оформлен стенд с фотографиями животных, которых можно забрать домой.
Обращаем внимание, что 31 декабря, 1, 2, 3 и 7, 8 января библиотека не работает. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-28.
Акцию можно поддержать не только кормами и лекарствами, но и информационно. Для этого необходимо сделать селфи со своими питомцами и разместить фотографию на своей странице «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #КоробкаДобра. Трое участников онлайн-акции получат в подарок книги от СахОУНБ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Семнадцатый пациент умер от Covid-19 в Сахалинской области
10:12 Сегодня Ещё 149 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом
10:42 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников
- 11:04 Сегодня Сахалинцам начнут выплачивать пенсию за январь уже сегодня
14:32 23 Декабря На Компроспекте возможны временные отключения светофоров
17:42 23 Декабря 20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
10:12 24 Декабря Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
15:04 24 Декабря Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
Выбор редакции
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.