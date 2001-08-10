Новогодние площадки и катки в Южно-Сахалинске открыты для посещения
В областном центре для посещения открыты 16 ледовых катков и два новогодних городка (площадь Ленина и площадки у здания Правительства Сахалинской области).
Так, в этом году зимний городок на площади Ленина представлен двумя галереями из ледовых фигур. Первый блок посвящен сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная Королева», второй выполнен в стилистике наступающего года быка. Всего на площади разместилось 18 скульптур, каждая из которых оснащена многоцветными светодиодами. Новшеством этой зимы стала фотозона в виде ледяного трона, изготовленного из акриловых материалов. Не забыли в этом году и про ледяную детскую горку.
Еще одна праздничная площадка с различным новогодним наполнением предусмотрена у здания Правительства Сахалинская области. Ее изюминкой стала пятиметровая интерактивная «Елка поздравлений» со встроенными экранами, на которых транслируются видеоролики о городе. По вечерам гости этой площадки смогут перекусить в фудтраке.
На протяжении всего зимнего сезона горожане смогут посетить бесплатные муниципальные катки по следующим адресам:
- Железнодорожная, 179/1;
- Железнодорожная, 91;
- Авиационная 74б, 76б;
- Украинская, 119;
- Украинская, 22;
- Вокзальная, 7;
- Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;
- Синегорск, ул. Горная, 1а;
- Березняки, ул. Крайняя, 8а;
- Санаторное, 9;
- Октябрьское, ул. Южная, 22,24;
- Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;
- Спортивный проезд, 15а;
- Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;
- Мира, 428а;
- Мира, 284б.
Еще два ледовых объекта начнут радовать жителей в начале января. В планировочном районе Луговое по ул. Гайдука, севернее дома № 5, и возле Дома торговли.
Напомним, информация о подготовке к Новому году и расписание праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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