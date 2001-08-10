Новогодние площадки и катки в Южно-Сахалинске открыты для посещения

В областном центре для посещения открыты 16 ледовых катков и два новогодних городка (площадь Ленина и площадки у здания Правительства Сахалинской области).

Так, в этом году зимний городок на площади Ленина представлен двумя галереями из ледовых фигур. Первый блок посвящен сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная Королева», второй выполнен в стилистике наступающего года быка. Всего на площади разместилось 18 скульптур, каждая из которых оснащена многоцветными светодиодами. Новшеством этой зимы стала фотозона в виде ледяного трона, изготовленного из акриловых материалов. Не забыли в этом году и про ледяную детскую горку.

Еще одна праздничная площадка с различным новогодним наполнением предусмотрена у здания Правительства Сахалинская области. Ее изюминкой стала пятиметровая интерактивная «Елка поздравлений» со встроенными экранами, на которых транслируются видеоролики о городе. По вечерам гости этой площадки смогут перекусить в фудтраке.

На протяжении всего зимнего сезона горожане смогут посетить бесплатные муниципальные катки по следующим адресам:

Железнодорожная, 179/1;

Железнодорожная, 91;

Авиационная 74б, 76б;

Украинская, 119;

Украинская, 22;

Вокзальная, 7;

Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;

Синегорск, ул. Горная, 1а;

Березняки, ул. Крайняя, 8а;

Санаторное, 9;

Октябрьское, ул. Южная, 22,24;

Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;

Спортивный проезд, 15а;

Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;

Мира, 428а;

Мира, 284б.

Еще два ледовых объекта начнут радовать жителей в начале января. В планировочном районе Луговое по ул. Гайдука, севернее дома № 5, и возле Дома торговли.

Напомним, информация о подготовке к Новому году и расписание праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.