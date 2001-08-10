Сахалинская система социальной защиты переходит на цифровые рельсы
Сахалинская система социальной защиты переходит на цифровые рельсы. Благодаря электронному взаимодействию сахалинцам и курильчанам станет проще и быстрее получать меры поддержки. Цифровизацию социальной сферы обсудили на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Министерство труда и социальной защиты РФ поставило задачу – перейти с бумажных на электронные личные дела в 2021-2022 годах. Сахалинская область одной из первых в стране провела эту работу уже в 2019-ом.
Ведение личных дел в электронном виде позволило ускорить предоставление государственных услуг, исключить ошибки в документах, усилить контроль за соблюдением сроков назначения мер социальной поддержки.
Ко второму этапу цифровизации в островной области приступили в начале 2020 года. Появился call-центр – специалисты консультируют сахалинцев и ведут запись на прием. Продуманы удобные для посетителей центра социальной поддержки маршруты, разработан алгоритм получения талона через инфомат.
– Мы сократили перечень государственных услуг более чем на 30 процентов. Благодаря этому стало проще узнать о выгоде всех полагающихся мер поддержки. Процедуру сбора бумажных документов заменила подача заявлений через портал госуслуг. Остальные необходимые сведения мы получали благодаря электронному взаимодействию, – рассказала Елена Касьянова, министр социальной защиты Сахалинской области.
В этом году наладили цифровое взаимодействие между минсоцзащиты и МФЦ. Теперь легко запросить информацию по заявителю из ЗАГСа, Росреестра, ФНС и других учреждений и добавить ее в электронное личное дело.
На 2021 год стоит задача – усовершенствовать процесс предоставления мер соцподдержки. С января Сахалинская область переходит к принципиально новому подходу – не заявительному, а выявительному. Меры поддержки сахалинцы и курильчане будут получать не после подачи заявления, а после определенных жизненных событий – к примеру, наступление беременности, рождение ребенка.
Напомним, что в 2020 году жители островного региона получали 197 мер поддержки с общим объемом финансирования почти 17 миллиардов рублей. Этот пакет ежегодно расширяется. Сегодня государственную помощь получают более 220 тысяч сахалинцев и курильчан.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что в 2021 году продолжится реализация всех основных социальных программ. При этом особое значение приобретает принцип адресности, чтобы помощь получали те, кто в ней действительно нуждается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Семнадцатый пациент умер от Covid-19 в Сахалинской области
10:12 Сегодня Ещё 149 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом
10:42 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал взять под особый контроль обеспечение безопасности во время новогодних праздников
- 11:04 Сегодня Сахалинцам начнут выплачивать пенсию за январь уже сегодня
14:32 23 Декабря На Компроспекте возможны временные отключения светофоров
17:42 23 Декабря 20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
10:12 24 Декабря Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
15:04 24 Декабря Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
Выбор редакции
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.