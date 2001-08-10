Сахалинская система социальной защиты переходит на цифровые рельсы. Благодаря электронному взаимодействию сахалинцам и курильчанам станет проще и быстрее получать меры поддержки. Цифровизацию социальной сферы обсудили на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Министерство труда и социальной защиты РФ поставило задачу – перейти с бумажных на электронные личные дела в 2021-2022 годах. Сахалинская область одной из первых в стране провела эту работу уже в 2019-ом.

Ведение личных дел в электронном виде позволило ускорить предоставление государственных услуг, исключить ошибки в документах, усилить контроль за соблюдением сроков назначения мер социальной поддержки.

Ко второму этапу цифровизации в островной области приступили в начале 2020 года. Появился call-центр – специалисты консультируют сахалинцев и ведут запись на прием. Продуманы удобные для посетителей центра социальной поддержки маршруты, разработан алгоритм получения талона через инфомат.

– Мы сократили перечень государственных услуг более чем на 30 процентов. Благодаря этому стало проще узнать о выгоде всех полагающихся мер поддержки. Процедуру сбора бумажных документов заменила подача заявлений через портал госуслуг. Остальные необходимые сведения мы получали благодаря электронному взаимодействию, – рассказала Елена Касьянова, министр социальной защиты Сахалинской области.

В этом году наладили цифровое взаимодействие между минсоцзащиты и МФЦ. Теперь легко запросить информацию по заявителю из ЗАГСа, Росреестра, ФНС и других учреждений и добавить ее в электронное личное дело.

На 2021 год стоит задача – усовершенствовать процесс предоставления мер соцподдержки. С января Сахалинская область переходит к принципиально новому подходу – не заявительному, а выявительному. Меры поддержки сахалинцы и курильчане будут получать не после подачи заявления, а после определенных жизненных событий – к примеру, наступление беременности, рождение ребенка.

Напомним, что в 2020 году жители островного региона получали 197 мер поддержки с общим объемом финансирования почти 17 миллиардов рублей. Этот пакет ежегодно расширяется. Сегодня государственную помощь получают более 220 тысяч сахалинцев и курильчан.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что в 2021 году продолжится реализация всех основных социальных программ. При этом особое значение приобретает принцип адресности, чтобы помощь получали те, кто в ней действительно нуждается.