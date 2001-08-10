51 макаровская семья отметила новоселье
В Макарове для переселенцев из аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, построили два трехэтажных дома.
Новостройки расположились по адресу: улица Ленинградская 16А и 18А. Общая площадь жилья – более 2,5 тысяч квадратных метров.
Квартиры сдали «под ключ» – рабочие сделали внутреннюю отделку, уложили линолеум, провели электричество, воду и отопление, предусмотрели натяжные потолки и обшили лоджию. Установлены сантехника, межкомнатные двери и большие электротитаны. На придомовой территории располагаются площадки для отдыха и детских игр, автопарковка и место под мусорные контейнеры.
По традиции, введенной губернатором Валерием Лимаренко, жильцы домов еще на этапе застройки осматривали свои будущие квартиры и просили подрядчиков исправить недочеты. К примеру, Мария Коршакевич обратила внимание рабочих на плохо закрывающиеся межкомнатные двери. К сдаче квартиры проблема была полностью решена.
– У нас в семье 5 человек, и мы очень довольны новой квартирой. Больше всего понравилось расположение комнат. Кухня довольно большая. Удобный коридор, – поделилась жительница Макарова.
Полностью закрыть вопрос аварийного жилья в Макаровском районе должны до конца 2024 года. Здесь планируется расселить 19 тысяч квадратных метров, из них почти 4 тысячи – в этом году.
Напомним, что Сахалинская область является лидером в стране по ликвидации аварийного жилья. Островной регион одним из первых в стране завершает программу расселения жилфонда, признанного аварийным для проживания до 1 января 2017 года. В этом году в области расселили 126 тысяч квадратных метров такого жилья, в планах на ближайшие пять лет расселить еще 640 тысяч «квадратов» с помощью дополнительного федерального финансирования.
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