Сахалинцев приглашают к участию в конкурсе социальных проектов

Социально ориентированные некоммерческие неправительственные организации и инициативные граждане с 28 декабря по 27 января могут подать заявку на получение грантов правительства Сахалинской области.

Конкурсный отбор проводится по следующим приоритетным направлениям: социальное обслуживание; охрана здоровья; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие молодежного общественного движения; наука, образование, просвещение; культура и искусство; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Размер гранта зависит от объема планируемой деятельности по проекту и не может превышать 1 миллион рублей для организаций и 500 тысяч рублей для граждан. Заявка должна предусматривать привлечение средств из других источников или личный вклад в размере не менее 5 процентов от общей суммы.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции прием заявки на бумажном носителе и прилагаемых к ней документов будет осуществляться через ячейку «ЗАЯВКИ НА ГРАНТЫ И СУБСИДИИ» в холле 1 этажа здания дома правительства (центральный вход) по адресу: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 либо досылкой по почте.

Консультации по оформлению заявочных документов для участия в конкурсе и прием заявок ведет департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, Ульянова Елена Александровна Электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru.

Консультации также можно получить в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области», адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефоны: 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна. Электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru.