Сахалинцев приглашают к участию в конкурсе социальных проектов
Социально ориентированные некоммерческие неправительственные организации и инициативные граждане с 28 декабря по 27 января могут подать заявку на получение грантов правительства Сахалинской области.
Конкурсный отбор проводится по следующим приоритетным направлениям: социальное обслуживание; охрана здоровья; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие молодежного общественного движения; наука, образование, просвещение; культура и искусство; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.
Размер гранта зависит от объема планируемой деятельности по проекту и не может превышать 1 миллион рублей для организаций и 500 тысяч рублей для граждан. Заявка должна предусматривать привлечение средств из других источников или личный вклад в размере не менее 5 процентов от общей суммы.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции прием заявки на бумажном носителе и прилагаемых к ней документов будет осуществляться через ячейку «ЗАЯВКИ НА ГРАНТЫ И СУБСИДИИ» в холле 1 этажа здания дома правительства (центральный вход) по адресу: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 либо досылкой по почте.
Консультации по оформлению заявочных документов для участия в конкурсе и прием заявок ведет департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, Ульянова Елена Александровна Электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru.
Консультации также можно получить в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области», адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефоны: 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна. Электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области
10:12 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появился светомузыкальный тоннель
10:42 Сегодня Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов и медиков областной детской больницы
- 11:04 Сегодня 264 врача трудоустроились в Сахалинской области в 2020 году
14:32 23 Декабря На Компроспекте возможны временные отключения светофоров
17:42 23 Декабря 20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
10:12 24 Декабря Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
15:04 24 Декабря Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
Выбор редакции
- 13:12 Сегодня МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.