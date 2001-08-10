Сахалинская область готовится к Всероссийской переписи населения. Масштабный опрос пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В этот раз перепись носит название цифровой.

Не дожидаясь переписчиков, любой желающий сможет ответить на вопросы на портале Госуслуг с 1 по 25 апреля.

У каждого переписчика будет планшетный компьютер с базами адресов и картами. В октябре Сахалинская область получила более 1200 таких гаджетов. Специалисты Сахалинстата прошли обучение по проведению опроса на компьютерах.

– Помощь в подборе переписного персонала оказывают региональное министерство образования и Сахалинский государственный университет. Для студентов Всероссийская перепись – это возможность подзаработать и получить интересный опыт общения с разными людьми. Кроме того, работу переписчика рекомендовано зачитывать как производственную практику, – рассказала руководитель Сахалинстата Ирина Лемзекова.

Для разъяснительной работы во всех районах островной области привлекаются волонтеры. Одной из их задач будет помощь с регистрацией на Госуслугах и заполнением цифровой формы. Уже около сахалинских 370 добровольцев проявили интерес к работе во время переписи. Желающие стать волонтерами в возрасте от 18 до 55 лет могут зарегистрироваться на портале добро.ру до 1 марта 2021 года.

Важный этап подготовки к Всероссийской переписи – проверка адресного хозяйства. Устраняются недостатки – отсутствие номеров домов, плохое освещение. Проведена актуализация списков адресов и сопоставление с данными федеральной адресной системы.

Продолжается также подбор помещений для работы переписного персонала. На Сахалине и Курилах планируется сформировать 143 стационарных участка. Сотрудники будут обеспечены транспортом и средствами связи.

На сегодняшний день полностью готовы к переписи Поронайский, Углегорский и Северо-Курильский районы. Остальные муниципалитеты должны завершить подготовительную работу к 1 февраля.