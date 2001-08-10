Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня на перекрестке Ленина-Транзитная установят светофоры

Сегодня на перекрестке Ленина-Транзитная установят светофоры

В рамках капитального ремонта ул. Ленина от ул. Сахалинской до поворота на оптово-торговую базу на Т-образном перекрестке Ленина-Транзитная будет установлен светофорный объект.

Сейчас идут работы по монтажу оборудования. В ближайшие время светофор заработает в мигающем желтом режиме. Затем войдет в обычный режим работы.

Водителей призывают обращать внимание на светофор при движении через этот перекресток.   

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