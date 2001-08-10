Сахалинцы и курильчане смогут посмотреть Кремлёвскую ёлку в прямом эфире
Спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» в этом году пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан на федеральном семейном телеканале «Карусель».
Время прямой трансляции – 18:00 31 декабря по московскому времени или в 02.00 1 января по местному времени.
Главные герои мюзикла, который пройдет на сцене Государственного Кремлёвского дворца – Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет. Они разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.
В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.
– Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал «Карусель» и окунуться в волшебный мир новогодней сказки, – рассказала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».
Сказочное представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.
Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.
Актуальная программа вещания телеканала доступна на сайте https://www.karusel-tv.ru/.
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