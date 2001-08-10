В городском парке Южно-Сахалинска появился светомузыкальный тоннель

На аллее Западной городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина начал свою работу тоннель, который будет радовать посетителей музыкой и светом.

Отметим, что музыкальный тоннель является «одной из новинок этой зимы». В нем проигрываются новогодние музыкальные мелодии, и световые гирлянды тоннеля сверкают в такт музыке.

А главное иллюминация не будет нарушать покой местных жителей, так как время работы подсветки строго фиксировано. Музыкальное шоу можно посмотреть ежедневно с 18:00 до 18:00, с 19:00 до 19:30, с 20:00 до 20:30, с 21:00 до 21:30, в остальное время тоннель будет работать в статичном режиме.

Объемная декоративная конструкция длиной более 70 метров будет радовать сахалинцев круглый год.