Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов и медиков областной детской больницы

Сказочные герои приехали в медицинское учреждение с подарками и добрыми пожеланиями. В костюмы Деда Мороза и Снегурочки нарядились артисты Чехов-центра. Поздравление организовали в рамках Всероссийской акции #МыВместе, которая призвана объединить всех жителей страны в непростой период пандемии.

- Союз женщин России подключился к акции #МыВместе. Мы приготовили подарки детям, которые Новый год, к сожалению, встретят в больнице. Поздравили мы и медиков. Они работают на передовой и праздники для них — это трудовая пора, - рассказала председатель южно-сахалинского отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Елена Столярова.

В детской областной больнице, как и в других медучреждениях, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, действует карантин. Посещения пациентов запрещены. Поэтому подарки малышам вручат медики.

- Сотрудники больницы тоже подготовили подарки для наших пациентов. Приятные сюрпризы, которые мы сегодня получили для детей сегодня, очень хорошо дополнят общую атмосферу, которую хочется создать для ребят, - поделилась впечатлениями главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.

Новый год в областной детской больнице встретят около 170 ребят и 70 матерей. На этом поздравления не закончатся. Представители ОНФ подготовили для маленьких пациентов световое уличное представление. Которое ребята смогут посмотреть из окон своих палат. Праздник состоится 30 декабря.