264 врача трудоустроились в Сахалинской области в 2020 году

Благодаря кадровой программе удалось превысить намеченный план по привлечению врачей. В нескольких медучреждениях полностью закрыт дефицит по некоторым узким специальностям. Появились также специалисты, которых раньше никогда не было в островной области.

В своем отчете о проделанной работе губернатор Валерий Лимаренко отметил, что привлечение кадров – важнейшая составляющая медицинской реформы.

Один из лучших показателей по этой работе – у Холмской ЦРБ. В больницу портового города пришли работать 18 докторов. Среди них – два терапевта, два педиатра, два рентгенолога, эндокринолог, акушер-гинеколог, эндоскопист, дерматолог, врач клинико-диагностической лаборатории, врач скорой медицинской помощи. В Холмске появился врач-уролог, которого здесь никогда не было, а также специалист функциональной диагностики, имеющий и сертификат врача-кибернетика. Некоторые специалисты приехали вместе с семьями, из разных регионов страны – Кемеровской, Тверской, Магаданской и других областей.

– Долго не думал насчет переезда. Я вырос на Сахалине. После медицинской академии вернулся на остров не один, а с женой, она тоже доктор, – рассказал молодой специалист Евгений Возженников. – Меня все устраивает. Здесь мои родные, друзья. И так получилось, что из всех вариантов по работе от Сахалинской области поступило лучшее предложение.

За год усилили кадровый состав и в других медицинских учреждениях островного региона. Например, в Поронайскую ЦРБ пришло 18 врачей, в Невельскую больницу – 15. Южно-Курильская ЦРБ увеличила штат на 6 специалистов. Наибольший приток свежих кадров случился в областной клинической больнице – здесь трудоустроен 21 доктор.

– Показатель уровня обеспеченности врачами в Сахалинской области один из самых высоких в стране – 52,5 на сто тысяч населения. В целом по России он составляет 37,6. Большой упор мы делаем и на переподготовку специалистов. В этом году обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли 750 врачей и 1000 работников среднего звена, по программам непрерывного образования обучается 7403 медицинских работника, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Дополнительно к ранее действовавшему соглашению о сотрудничестве с Тихоокеанским медуниверситетом в этом году региональный минздрав взаимодействует с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, Первым Московским государственным медуниверситетом имени Сеченова.