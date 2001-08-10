Опыт островных специалистов помог в усовершенствовании федеральной системы МКА ЖКХ

Сахалинская область, по мнению Фонда содействия реформированию ЖКХ, стала одна из лучших в вопросе организации работы в системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. Государственная корпорация выразила благодарность работникам регионального министерства ЖКХ и агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности за плодотворное сотрудничество и проведенную работу по обеспечению функционирования на территории области новой системы.

МКА ЖКХ была создана министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при содействии госкорпорации. Сахалинская область в числе восьми регионов попала в пилотный проект по внедрению МКА ЖКХ. В течение двух месяцев специалисты выстраивали работу, тестировали и направляли предложения по улучшению.

- Опыт наших специалистов стал не только примером для остальных субъектов России, но и помог в усовершенствовании системы в целом. Фонд содействия реформированию ЖКХ отметил высокую активность коллективов организаций при работе в ней, а также продуктивное взаимодействие, - сказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, что целью создания системы МКА ЖКХ является обеспечение оперативной и достоверной информацией обо всех происшествиях на объектах ЖКХ федеральных и региональных органов исполнительной власти, формирование четкой систематизации и классификации событий, определенных в соответствии с приказом Минстроя России.

На основании внесенной информации формируется база данных, позволяющая как на региональном, так и на федеральном уровне детально проанализировать состояние коммунальной инфраструктуры региона, причины возникновения, выявить слабые места и при формировании планов капремонта и модернизации объектов ЖХК определить первоочередные мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение сахалинцев и курильчан электроэнергией, водой, теплом, качественными услугами в сфере эксплуатации жилищного фонда.