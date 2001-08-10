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12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Корсаковцам рассказали, как будут ездить автобусы в праздники
Мэрия Корсаковского района сообщает расписание городских и пригородных маршрутов в период праздников.
1 января 2021
Городские маршруты:
- № 1 "Кольцевой" (отпр. от автокомбината) с 8.00 до 21.30 (интервал – 30 мин);
- № 3 "ЦPБ- 2-й микрорайон" с 7.50 до 19.30 (интервал - 20 мин);
Пригородные маршруты:
- № 121 "Корсаков - Чапаево" 13.00; 17.00;
- № 122 "Корсаков - Озерское" 13.00; 17.00;
Междугородний маршрут:
№ 521 "Корсаков - Новиково" 17.00;
2 января - 10 января
Городские маршруты:
- № 1 "Кольцевой" - с 6.30 до 21.30 (интервал - 15 минут);
- № 3 "ЦРБ- 2-й микрорайон" 7.10 до 19.30 (интервал - 20 минут);
- № 4 "Агаровый з-д - Рыбоконсервный з-д" - с 7.24 до 14.07 (интервал 50 минут);
Пригородные маршруты:
- № 121 "Корсаков - Чапаево" 8.00; 13.00; 17.00;
- № 122 "Корсаков - Озерское" 8.00; 13.00; 17.00;
- № 139 "Корсаков - Охотское" 5, 8 января - (по расписанию);
- № 108 "Корсаков - Раздольное" 7.50 - 14.30.
Междугородний маршрут:
- № 521 "Корсаков - Новиково" 3, 7, 8, 10 января - по расписанию.
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Новости общества Сахалина и Курил
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