Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов в Сахалинской области увеличится в 2021 году на 20 копеек

Постановлением Правительства Сахалинской области от 28.12.2020 № 640 установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области на 2021 год в размере 6,5 рублей на квадратный метр в месяц. Повышение составило 20 копеек – в пределах среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 3,8%.

По итогам проведенного региональным министерством ЖКХ анализа размера минимальных взносов на капремонт МКД в Дальневосточном федеральном округе установлено, что в островном регионе минимальный взнос в размере 6,3 рубля является самым низким. И даже при его увеличении на 20 копеек он все равно таким и остается.

Стоит отметить, что в Сахалинской области зафиксированы высокие темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов. На протяжении реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», с 2014 года Фондом капремонта отремонтировано 2084 дома, в которых приведено в порядок 3847 конструктивов (кровли, фасады, инженерные сети).