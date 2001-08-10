МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области

В Сахалинской области подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Подписи под документом поставили губернатор Валерий Лимаренко, председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик.

Напомним, в феврале этого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области возобновили практику подписания соглашений о минимальной заработной плате.

– Повышение качества жизни сахалинцев и курильчан – наша приоритетная задача. Ее мы решаем, в том числе в сотрудничестве с профсоюзами и работодателями. Жители должны чувствовать свою социальную защищенность. Подписанное сегодня соглашение как раз и является основой для обеспечения гарантий как по заработной плате, так и в целом устойчивого развития области, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Сахалинской области составит от 27 090 до 36 120 рублей в зависимости от района проживания:

– 27 090 рублей – для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах и Южно-Сахалинске;

– 33 540 рублей – для работающих в Ногликском и Охинском районах;

– 36 120 рублей – для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

По словам председателя областного союза организаций профсоюзов Анатолия Крутченко, подписанное соглашение не только гарантирует фиксированную минимальную заработную плату, но и является финансовым инструментом против выплаты «серых зарплат».

Отметим, что Сахалинская область – единственный дальневосточный регион, который соглашением повышает минимальные гарантии по оплате труда, установленные на федеральном уровне.