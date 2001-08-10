МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
В Сахалинской области подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Подписи под документом поставили губернатор Валерий Лимаренко, председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик.
Напомним, в феврале этого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области возобновили практику подписания соглашений о минимальной заработной плате.
– Повышение качества жизни сахалинцев и курильчан – наша приоритетная задача. Ее мы решаем, в том числе в сотрудничестве с профсоюзами и работодателями. Жители должны чувствовать свою социальную защищенность. Подписанное сегодня соглашение как раз и является основой для обеспечения гарантий как по заработной плате, так и в целом устойчивого развития области, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Сахалинской области составит от 27 090 до 36 120 рублей в зависимости от района проживания:
– 27 090 рублей – для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах и Южно-Сахалинске;
– 33 540 рублей – для работающих в Ногликском и Охинском районах;
– 36 120 рублей – для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
По словам председателя областного союза организаций профсоюзов Анатолия Крутченко, подписанное соглашение не только гарантирует фиксированную минимальную заработную плату, но и является финансовым инструментом против выплаты «серых зарплат».
Отметим, что Сахалинская область – единственный дальневосточный регион, который соглашением повышает минимальные гарантии по оплате труда, установленные на федеральном уровне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области
10:12 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появился светомузыкальный тоннель
10:42 Сегодня Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов и медиков областной детской больницы
- 11:04 Сегодня 264 врача трудоустроились в Сахалинской области в 2020 году
14:32 23 Декабря На Компроспекте возможны временные отключения светофоров
17:42 23 Декабря 20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
10:12 24 Декабря Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
15:04 24 Декабря Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
Выбор редакции
- 13:12 Сегодня МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.