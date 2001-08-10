Некоторые автобусы будут ездить в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь
Общественный транспорт будет работать в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь.
Как отмечают в городской мэрии, с 31 декабря на 1 января добраться до пункта назначения помогут автобусы маршрутов № 10, 34 и 105. Они свяжут сёла и планировочные районы с центром.
Так, автобусы маршрута № 10 в новогоднюю ночь будут ходить по следующему расписанию: отправление от ул. Инженерной в 22:55, 23:25, 23:55, 00:25, 00:55, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 03:55. Отправление от КПП "Северный городок", Новоалександровск в 23:40, 00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40.
Автобусы маршрута № 34 будут отправляться от здания администрации Хомутово в 23:50, 00:20, 00:50, 01:20, 01:50, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50. От Железнодорожной больницы - в 23:05, 23:55, 00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05.
Автобусы маршрута № 105 в новогоднюю ночь отправятся от остановки 11-й микрорайон (район перекрестка Ленина - Пуркаева) в 00:00, 02:00, 03:10. Отправление из Дальнего (остановка "Магазин") в: 00:35, 02:35, (в 03:45 - до сквера Пограничников).
- 1, 2 и 3 января обслуживание большинства городских маршрутов начнется с 8 утра. Полное расписание на эти дни, а также и действующее зимнее расписание размещены на сайте администрации, - уточняют в пресс-службе.
Напомним, узнать время отправления нужного автобуса можно по телефону единой диспетчерской службы 51-00-51 с 6:00 до 23:00 (31 декабря — до 22:00, 1 января - с 7:00). Отследить нахождение автобуса на линии можно здесь.
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