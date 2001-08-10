Площадь Ленина перекроют для движения транспорта 31 декабря

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий с вечера 30 декабря до 6.00 1 января будет ограничена парковка транспорта на привокзальной площади. Также остановка будет запрещена на Коммунистическом проспекте от Ленина до Вокзальной, на улице Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы и на Карла Маркса от Амурской до Вокзальной. С 21.00 31 декабря до 04.00 1 января эти участки для движения транспорта будут закрыты.

Общественный транспорт будет производить объезд закрытой площади Ленина через ул. Хабаровскую и ул. Чехова, далее согласно маршрута, а для движения на юг через ул. Вокзальную и Антона Буюклы, и далее по маршруту. В новогоднюю ночь будет организовано сообщение с планировочными районами, расписание маршрутов здесь.

Напомним, информация о подготовке к Новому году и расписание праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.