В новогоднюю ночь южносахалинцев ждут на площади Ленина
В новогоднюю ночь южносахалинцев ждут на площади Ленина. Традиционно здесь в 1.00 ночи начнется городское новогоднее гулянье. Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в празднике с символическим названием «Прощай 2020».
В полночь над площадью раздастся бой курантов и через час стартует праздничная программа. Гостей ждут поздравления от первых лиц города и области. Ознаменовав начало нового года, в 1.05 прогремит праздничный фейерверк.
До 3 часов ночи создавать новогоднее настроение горожанам будут образцово-показательный ансамбль эстрадного танца «ПлэйДанс» и ансамбль современной народной песни «Русский терем» с разнообразной музыкальной программой. Также состоится подведение розыгрыша «Инстаграм видео», награждение участников конкурса «Новогодний ВЛОГ 2021». Горожан ждет музыкальный экспромт «DjvsDRUM» - выступление ди-джея, барабанщика и МС, а также световое шоу и другие сюрпризы.
Отметим, что во время празднования Нового года необходимо соблюдать правила безопасности. Во время массовых гуляний запрещен запуск бытовых фейерверков горожанами. По периметру праздничной площадки будет установлено леерное ограждение - вход будет осуществляться через 8 рамок металлодетекторов. Рамки установят восточное улицы Ленина, на улице Карла Маркса и Компроспекте, а также севернее и южнее площади.
До начала новогодней программы взрывотехники обследуют все места массовых гуляний на предмет нахождения взрывных устройств. Осуществлять пропускной режим через рамки будут сотрудники полиции и охранного предприятия. Рядом с устройствами будут расположены столики для личных вещей горожан. Напомним, что граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, полиция имеет право не пропускать. Людей, имеющих при себе крупногабаритные сумки или рюкзаки, также могут попросить их открыть для проведения осмотра. Дополнительно напоминаем, что курение в общественных местах недопустимо.
Во время празднования необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маску. С памяткой о мерах безопасности при организации и проведении новогодних праздников и других культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.
Новогодние гуляния пройдут также во всех планировочных районах городского округа. В час ночи гостей ждут в ЦНК «Радуга», на площадке ДК «Дальненский», бал-маскарад «Новогодняя феерия» развернется у ДК «Ключи». Развлекательная программа пройдет и на центральной площади села Синегорск. Танцевальный вечер «Новогоднее волшебство» организует ДК «Старорусский». ДК «Родник» и «Электрон» также проведут новогодние вечеринки.
Подробная афиша мероприятий опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4100.
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