Южносахалинцам напоминают телефоны экстренных и оперативных служб
В случае возникновения внештатных ситуаций в новогодние и рождественские праздники горожанам необходимо знать номера коммунальных служб областного центра. Их работа будет организована в круглосуточном режиме.
При возникновении ситуации коммунального характера необходимо связаться с аварийной службой управляющей компании или ТСЖ, обслуживающих дом. За своевременную расчистку дворовых территорий от снега также отвечает УК. Номера телефонов должны быть указаны на информационных стендах подъездов многоквартирных домов. Найти контакты управляющей компании также можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Городское хозяйство».
Если УК или ТСЖ игнорирует ваше обращение, или ситуация носит экстренный характер, оставить заявку можно по круглосуточным телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Южно-Сахалинска (службы спасения) — 72-30-20, 112 — службы экстренных вызовов или диспетчерской департамента городского хозяйства — 300-475.
Если нет холодной воды, необходимо сообщить в МКП «Городской водоканал» по номеру: 72-32-40. При отсутствии горячего водоснабжения и тепла — в оперативно-диспетчерскую службу АО «Сахалинская коммунальная компания»: 72-30-13.
Если нет света - информацию об аварийных и плановых ограничениях энергоснабжения необходимо узнать по телефону автоответчика ОАО «Сахалинэнерго»: 78-27-82 (добавочный 1). По этому же номеру можно оставить заявку об отсутствии электричества, обрывах проводов и качестве напряжения, обслуживания трансформаторных подстанций и линий электропередачи. По вопросам отсутствия электроэнергии также следует обращаться в диспетчерскую МУП «Электросервис»: 23-66-46. Другие номера телефонов оперативных служб размещены в разделе «Контакты».
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