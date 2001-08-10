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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
С 1 января меняется маршрут движения автобусов №104 по территории нового микрорайона Дальнего
C 1 января автобусы маршрута №104 при движении из с. Дальнее в направлении города при выезде с ул. Алых роз проследуют не по ул. Шебунина, как ранее, а по ул. Рассветной.
Затем - по ул. 1-я Московская - Большая полянка — Байкальская - Холмская и далее по обычному маршруту. Таким образом, автобусы охватят еще две остановки на ул. Рассветная и 1-я Московская.
В обратном направлении схема движения не меняется: автобусы проследуют по ул. Шебунина. Расписание также остается прежним.
Напомним, расписание движения автобусов в период новогодних праздников размещено на сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251.
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