Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2020
Сегодня 18:15
73,66|90,21|51,30
С 1 января меняется маршрут движения автобусов №104 по территории нового микрорайона Дальнего
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 января меняется маршрут движения автобусов №104 по территории нового микрорайона Дальнего

С 1 января меняется маршрут движения автобусов №104 по территории нового микрорайона Дальнего

C 1 января автобусы маршрута №104 при движении из с. Дальнее в направлении города при выезде с ул. Алых роз проследуют не по ул. Шебунина, как ранее, а по ул. Рассветной.

Затем - по ул. 1-я Московская - Большая полянка — Байкальская - Холмская и далее по обычному маршруту. Таким образом, автобусы охватят еще две остановки на ул. Рассветная и 1-я Московская.

В обратном направлении схема движения не меняется: автобусы проследуют по ул. Шебунина. Расписание также остается прежним.

Напомним, расписание движения автобусов в период новогодних праздников размещено на сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251.     

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.