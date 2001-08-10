Средняя цена шампанского в России выросла на 31%, а продажи - упали на 48%

Аналитики компании "Такском" выяснили, что россияне стали меньше покупать шампанское, мандарины и красную икру. Такой вывод сделан после сравнения аналогичных периодов с 1 по 23 декабря 2019 и 2020 годов, рассказывает RT.

Так, средняя цена на мандарины в декабре 2020 года составила 94 рубля за килограмм, что на 7% выше, чем в прошлом году. При этом продажи этих фруктов упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Средняя цена шампанского в декабре 2020 года - 410 рублей за бутылку. Средняя цена выросла на 31%, продажи упали на 48%", - заявили в ОФД "Такском".

Отмечается, что средняя цена красной икры в декабре 2020 года - 630 рублей за банку. "Средняя цена выросла на 2%, продажи упали на 6%", - заключили в компании.

Всего компания проанализировала более 23 млрд кассовых чеков.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя в беседе с RT приведённые данные, отметил, что на продажи могло повлиять желание населения сократить свои затраты и покупки.

"Я думаю, что если раньше люди покупали эти продукты в большом количестве (например, три бутылки шампанского, три килограмма мандаринов), то сейчас стали себя ограничивать", - рассказал Остапкович.

Эксперт также пояснил, что на снижение продаж могла повлиять отмена корпоративов во многих компаниях в связи с пандемией. "Как правило, на корпоратив закупается и алкоголь, и фрукты, которые всегда остаются. Конечно, сокращение корпоративов, возможных встреч - это тоже фактор. Наверняка 2021 год всё восстановит: и традиции, и объёмы потребления", - заключил специалист.