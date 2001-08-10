Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2020
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17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В новогоднюю ночь будет снежно и морозно

В новогоднюю ночь будет снежно и морозно

Какая погода ждёт жителей Сахалина в новогоднюю ночь рассказали в областном гидрометцентре. О прогнозах рассказала ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Сахгидрометцентра Евгения Сомова.

"В новогоднюю ночь ожидается небольшой снег, на северных побережьях порывистый ветер. Ночные температуры будут достигать от 18 до 23 градусов мороза, в долинах около -30.

Днём в северных районах будет минус 12-17, в южных - от -8 до -13. В областном центре временами небольшой снег, ночью 20 градусов мороза, а днём 9-11 ниже нуля", - говорят специалисты.

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