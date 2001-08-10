Александровск-Сахалинский принял первый регулярный авиарейс из областного центра

Сегодня по маршруту выполнен полет на воздушном судне DHC-6 с пассажирами на борту.Восстановление посадочных площадок и начало авиаперевозок выполняется по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

– С сегодняшнего дня полеты по маршруту Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский и в обратном направлении становятся регулярными.

Это первый результат масштабного и амбициозного проекта по восстановлению посадочных площадок времен Советского Союза, начатого по поручению главы региона, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко. – С начала 2021 года также начнутся полеты в Зональное и будет продолжена работа по восстановлению посадочных площадок. Планируем организовать площадки в Поронайске, Смирных и Северо-Курильске.

Полеты выполняет АО «Авиакомпания «Авиашельф» на воздушных судах DHC-6, рассчитанных на 19 мест.

– Это новые самолеты с превосходными летными характеристиками. При этом рейсы организуем таким образом, чтобы пассажиры смогли прибыть в областной центр и почти сразу же отправиться, к примеру, в Хабаровск и Владивосток, – отметил генеральный директор авиакомпании «Авиашельф» Захар Худенко.

Авиасообщение с отдаленными районами Сахалинской области должно значительно повыситьтранспортную доступность. Так, сейчас из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск на машине время в пути составляет от 6 часов, на автобусе – около 12 часов. На самолете по данному маршруту можно добраться примерно за 2 часа.

– Я родилась и выросла здесь. Это очень важное для нашего района событие. До Южно-Сахалинска приходится добираться, когда вылетаешь на материк или в больницу, например. А самолетом – очень комфортно и главное быстро. Мы очень рады и благодарны за открытие маршрута, – поделилась жительница Александровска-Сахалинского Надежда Васильева.

– У всех жителей, конечно, приподнятое настроение, это очень удобно. Мне часто приходится бывать в командировках в Южно-Сахалинске, ну и в отпуск, когда летишь на материк. А так как это и по цене вполне доступно, можно и в выходной слетать в областной центр по магазинам за товарами, – рассказал александровец Василий Караваев.

С учетом субсидирования цена за билет из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский составит 2300 рублей в одну сторону. Приобрести билеты на авиарейсы можно в кассе аэропорта в областном центре и на сайте авиакомпании «Аврора». Рейсы будут выполнять не менее 3 раз в неделю.

Отметим, сегодня дальневосточная система транспортного авиасообщения претерпевает большие изменения. Так, на базе сахалинской «Авроры» с участием всех региональных перевозчиков создается единая авиакомпания. Объединение предприятий под единым брендом позволит создать общую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров.