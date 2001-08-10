Тихоокеанское
информационное агентство
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Жителей Корсакова приглашают покататься на коньках
11:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Корсакова приглашают покататься на коньках

Катки открыли для жителей и гостей города в Корсакове. Администрация района сообщает их адреса:

- ул. Железнодорожная, 3/1;

- ул. Парковая, 21/1;

- ул. Советская, 49;

- ул. Федько (средняя школа № 4);

- ул. Морская (средняя школа № 2);

- "Спортивная школа2, стадион "Водник";

- "Парк культуры и отдыха".

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