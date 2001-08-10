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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Honda будет поставлять машины в Россию до 2022 года
"Дочка" японского автоконцерна Honda (ООО "Хонда Мотор Рус") заявила, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей на российский рынок, передает "Интерфакс".
"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - объяснили в компании.
Honda рассчитывает на то, чтобы сохранить на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание машин.
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