Агентство по развитию города Южно-Сахалинска подготовило видеоролики о тех, кто будет дежурить в новогоднюю ночь
«В Новый год на посту» - так называется видеопроект, посвященный южносахалинцам, которые отметят праздник на рабочих местах. Героями роликов стали люди, трудящиеся на заводе им. Федотова, в городском водоканале, транспортной компании, СКК и единой дежурной диспетчерской службе.
Благодаря проекту жители областного центра могут поближе познакомиться с профессионалами своего дела. Всего снято 7 историй. Каждая — рассказ от первого лица, наполненный эпизодами из профессиональной биографии и размышлениями о работе 31 декабря. В объектив камеры попали те, кто каждый день трудится в усиленном режиме, чтобыобеспечить бесперебойную работу всех городских систем.
Например, Елена Фролова трудится в ЕДДС, там, где следят за безопасностью Южно-Сахалинска и его жителей. В 2020 году городская служба стала лучшей на Дальнем Востоке.
31 декабря в АО «СКК» на дежурстве будут находиться почти полсотни сотрудников. Коллектив следит за тем, чтобы все объекты работали бесперебойно, а в домах горожан были тепло и горячая вода.
Главный диспетчер АО «СКК» Владимир Афанасьев на страже тепла и уюта южносахалинцев стоит уже 11 лет. 31 декабря специалист встретит на посту, где вместо поздравления президента и боя курантов у него монитор компьютера с оперативными данными из тепловых пунктов, насосных и котельных всего городского округа.
Дмитрий Дюков 20 лет работает в городском водоканале. Машинист насосных установок следит за оборудованием на крупнейшем в регионе водозаборе «Луговое». В зоне его профессионального внимания - 48 скважин с водой.
Героем еще одного ролика стал директор завода имени Федотова — Алексей Римша. Около 50 сотрудников предприятия встретят Новый год на работе. Главный диспетчер завода Анатолий Благодарный в любую непогоду и после нее дирижирует потоками спецтехники, которая освобождает от снега Южно-Сахалинск.
А водитель 63-го маршрута Святослав Савченко, работающий в МУП «Транспортная компания», с радостью развезет счастливых горожан по домам в новогоднюю ночь.
Посмотреть ролики о профессионалах, для которых Новый год обычный рабочий день, можно в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска: Телеграм - https://t.me/ysakhalinsk, Инстаграм — yuzhnosakhalinsk_official и других.
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