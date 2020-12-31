Валерий Лимаренко лично поздравил сахалинских врачей с наступающим Новым годом

Сегодня губернатор островного региона встретился с медиками южно-сахалинской горбольницы имени Ф. С. Анкудинова, которым предстоит провести новогоднюю ночь на дежурстве в своих отделениях. Глава областивручил им сладкие подарки, а также поблагодарил за нелегкий труд, терпение и самоотдачу.

– В этом году мы с вами общались не раз, но всегда это были рабочие встречи. Они были связаны со сложностями, с теми вызовами, с которыми мы столкнулись, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Вместе мы приложили немало сил, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и сберечь жизни людей. Это стало возможным потому, что было вложено большое количество ресурсов в совершенствование системы здравоохранения. И хочу сказать, что эта работа продолжится в 2021 году. Огромное спасибо за ваш труд! Благодарю каждого из вас за мужество, милосердие и терпение. Желаю крепкого здоровья. Снаступающим Новым годом!

Также губернатор добавил, что даже самое современное медицинское оборудование без квалифицированного врача не принесет результата.