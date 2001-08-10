Крупную энергетическую аварию оперативно устранили в Углегорском районе. Вчера без электричества там остались сразу все населенные пункты. Решение проблемы на особый контроль взял губернатор Валерий Лимаренко. Областные и районные власти находились в тесном взаимодействии с бригадами энергетиков, которых оперативно направили на место аварии. Благодаря общим слаженным действиям проблему удалось устранить в течение часа.

По словам специалистов, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли в Углегорском районе из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей. В результате была отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ. Примерно в 12:00 без света остались населенные пункты муниципалитета. Энергетики оперативно провели мероприятия по плавке гололеда. Сейчас электроснабжение района полностью восстановлено.