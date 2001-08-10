В голосовании за название авиакомпании победила «Аврора»

Единая дальневосточная авиакомпания будет называться "Авророй" - это решилось в ходе электронного голосования на платформе aviadv.ru. За это название проголосовали более 5,1 тысячи человек из 11,8 тысячи дальневосточников, сообщили в Минвостокразвития.

В топ-5 популярных вариантов вошли "Дальавиа", "Дальний Восток", "Тайга" и "Крылья Востока". Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.

"Для Дальнего Востока создаётся единая авиакомпания. Это делается для того, чтобы развивалась маршрутная сеть, чтобы не приходилось летать в соседние регионы через Москву. К 2025 году объём перевозок на Дальнем Востоке должен вырасти в три раза. Владельцами авиакомпании станут все 11 регионов ДФО. И мы хотели, чтобы в создании этой авиакомпании приняли участие все жители Дальнего Востока. Именно поэтому появилась идея дать возможность людям самим выбрать название будущей авиакомпании", - отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.