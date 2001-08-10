Субсидированные билеты появились на сайте «Аэрофлота»

"Аэрофлот" начал продажу билетов по субсидируемым тарифам. Купить билеты можно на рейсы в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. В том числе, в списке на сайте авиакомпании значится Южно-Сахалинск.

Льготникам билет на рейс Южно-Сахалинск - Москва обойдется в 7300 рублей и столько же - обратно. Из Южно-Сахалинска в Хабаровск - 1 тысячу, во Владивосток - 1500 рублей.