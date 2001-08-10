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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Субсидированные билеты появились на сайте «Аэрофлота»
"Аэрофлот" начал продажу билетов по субсидируемым тарифам. Купить билеты можно на рейсы в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. В том числе, в списке на сайте авиакомпании значится Южно-Сахалинск.
Льготникам билет на рейс Южно-Сахалинск - Москва обойдется в 7300 рублей и столько же - обратно. Из Южно-Сахалинска в Хабаровск - 1 тысячу, во Владивосток - 1500 рублей.
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