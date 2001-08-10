Сахалинское молодежное правительство помогло четыремстам островных семей в получении ипотеки и дальневосточного гектара. Такого результата организации удалось достичь за 3 месяца проведения индивидуальных консультаций. Специалисты оказали островитянам содействие в оформлении различных документов, ответили на юридические вопросы, рассказали о льготах, предусмотренных для сахалинских и курильских семей. Итоги этой работы члены молодежного правительства подвели в ходе встречи с губернатором Валерием Лимаренко. Она состоялась в стенах арт-резиденции «Маяк».

– Вы занимаетесь очень благородным делом. Зачастую люди погружены в работу и семейный быт, поэтому у них нет времени на самостоятельное изучение вопросов, касающихся приобретения недвижимости. А их может возникать бесчисленное множество. Считаю, что сейчас необходимо предпринять особые усилия, чтобы помочь людям в получении дальневосточной ипотеки. Продолжим работать сообща, чтобы достигнуть хороших показателей в этом направлении, – отметил глава региона.

Как рассказала Наталья Подпругина, курирующая в молодежном правительстве направление «Жилье молодым», на островах было подано более 1640 заявок на получение дальневосточной ипотеки. 800 из них одобрено.

– Также мы развернули активную консультативную работу по решению жилищных вопросов в медийном пространстве. Выпустили тематический ролик на канале «ОТВ-Сахалин», разместили информацию на радио, сняли обучающие видео для Ютуба по оформлению дальневосточного гектара. Ведем консультации в Инстаграме и Телеграме. Цифровые технологии позволяют дистанционно взаимодействовать с жителями всей области, – отметила Наталья Подпругина. – В следующем году хотели бы создать специальный сайт, чтобы выполнять эту работу более централизованно.

Еще одно важное направление работы консультативного органа – привлечение людей для участия в проекте «Сестры милосердия». Обучающий курс помогает островитянам получить навыки по уходу за маломобильными больными, оказанию первой медицинской помощи и паллиативной помощи.

За последние месяцы образование в рамках этой программы получили 17 человек. Причем 6 из них уже трудоустроились. Например, в онкологический диспансер и областную больницу.

Обучение в рамках проекта «Сестры милосердия» будет продолжено – более 90 сахалинцев пройдут его в первые месяцы 2021 года.

Также губернатору рассказали о работе арт-резиденции «Маяк», расположенной в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Ленина 154б. Так, здесь открыли первую художественную выставку «Арт-захват», которая собрала работы более 50 сахалинских художников.

Кроме того, учреждение обзавелось первыми резидентами. Ими стали музыкальные и танцевальные коллективы, звукорежиссеры, блогеры, художники, фотографы и ремесленники. В полную силу арт-резиденция заработает в мае 2021 года – к этому времени будут обустроены все этажи здания. Здесь появятся пространства для творчества, студии, магазин и кафе.