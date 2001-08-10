В Александровске – Сахалинскомвосстановлено отопление ЦРБ

Аварийно-восстановительные работы в Александровске-Сахалинском завершены.Производится заполнение системы теплоносителем.

Напомним, вечером 4 января в г. Александровске-Сахалинском на перекрестке улиц Ленина и Яна Фабрициуса произошел порыв теплотрассы в тепловой камере. Без теплоснабжения находились 11 многоквартирных домов, в которых проживает 600 человек, из них 98 детей и ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ», 42 человека. В 23.50(сах) восстановительные работы были завершены, но утром 5 января в произошел повторный порыв теплотрассы,в результате которого нарушено теплоснабжение ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ». В жилых домах теплоснабжение обеспечивается в штатном режиме

Всего привлечено 12 человек и 6 ед. техники.