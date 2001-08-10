Тихоокеанское
информационное агентство
7 Января 2021
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14:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

По 10 тысяч гостей в день принимает Городской парк Южно-Сахалинска

По 10 тысяч гостей в день принимает Городской парк Южно-Сахалинска
С начала новогодних каникул Городской парк Южно-Сахалинска  посетили более 50 тысяч горожан и гостей областной столицы. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это большая цифра для зимы, особенно такой морозной, как в этом году. Особенно много посетителей в парке  в вечернее время. 
 
 
Для создания праздничного настроения, в парке в этом сезоне установили десятки световых консолей, снежных и ледовых фигур.  Одной из самых популярных достопримечательностей стал   свето-музыкальный тоннель на аллее перед танцплощадкой, а также музыкальный фонтан, который зимой свою прямую функцию не выполняет, но оформлен максимально ярко и по-новогоднему. 
 
 
Также в парке работают  два катка: на стадионе "Космос" и второй, мобильный, с искусственным льдом. С начала их работы посетители воспользовались прокатом в общей сложности около 100 тысяч раз.
 

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