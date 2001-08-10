По 10 тысяч гостей в день принимает Городской парк Южно-Сахалинска

С начала новогодних каникул Городской парк Южно-Сахалинска посетили более 50 тысяч горожан и гостей областной столицы. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это большая цифра для зимы, особенно такой морозной, как в этом году. Особенно много посетителей в парке в вечернее время.

Для создания праздничного настроения, в парке в этом сезоне установили десятки световых консолей, снежных и ледовых фигур. Одной из самых популярных достопримечательностей стал свето-музыкальный тоннель на аллее перед танцплощадкой, а также музыкальный фонтан, который зимой свою прямую функцию не выполняет, но оформлен максимально ярко и по-новогоднему.

Также в парке работают два катка: на стадионе "Космос" и второй, мобильный, с искусственным льдом. С начала их работы посетители воспользовались прокатом в общей сложности около 100 тысяч раз.