Тихоокеанское
информационное агентство
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08:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Метель накроет Северо-Курильский район

Метель накроет Северо-Курильский район

7 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется снег (3-7 мм за 12 часов), усиление ветра до 17-22 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципальногообразования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанного района:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких,принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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