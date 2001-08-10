Тихоокеанское
информационное агентство
7 Января 2021
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10:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ещё один каток появился в Южно-Сахалинске возле Дома Торговли

Ещё один каток появился в Южно-Сахалинске возле Дома Торговли
В Южно-Сахалинске открылся 17-й каток для всех желающих. Площадку организовали  на территории муниципальной ярмарки возле ТЦ "Дом Торговли". 
 
Каток бесплатный, и будет работать в течении всего зимнего сезона.  Как сообщили в мэрии областной столицы, для удобства посетителей в ярмарочном домике №3 обустроена раздевалка, а в домике №4 - прокат коньков. 
 
Пункт проката открыт в будние дни с 17.00 до 20.00, в выходные и праздничные - с 12 до 21.00. Стоимость проката составит 250 рублей без ограничений по времени.
 
Всего на территории Южно-Сахалинска работает еще 16 бесплатных ледовых площадок по следующим адресам: 
 
•Железнодорожная, 179/1;
•Железнодорожная, 91;
•Авиационная 74б, 76б;
•Украинская, 119;
•Украинская, 22;
•Вокзальная, 7;
•Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;
•Синегорск, ул. Горная, 1а;
•Березняки, ул. Крайняя, 8а;
•Санаторное, 9;
•Октябрьское, ул. Южная, 22,24;
•Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;
•Спортивный проезд, 15а;
•Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;
•Мира, 428а;
•Мира, 284б.

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