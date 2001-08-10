Ещё один каток появился в Южно-Сахалинске возле Дома Торговли

В Южно-Сахалинске открылся 17-й каток для всех желающих. Площадку организовали на территории муниципальной ярмарки возле ТЦ "Дом Торговли".

Каток бесплатный, и будет работать в течении всего зимнего сезона. Как сообщили в мэрии областной столицы, для удобства посетителей в ярмарочном домике №3 обустроена раздевалка, а в домике №4 - прокат коньков.

Пункт проката открыт в будние дни с 17.00 до 20.00, в выходные и праздничные - с 12 до 21.00. Стоимость проката составит 250 рублей без ограничений по времени.

Всего на территории Южно-Сахалинска работает еще 16 бесплатных ледовых площадок по следующим адресам:

•Железнодорожная, 179/1;

•Железнодорожная, 91;

•Авиационная 74б, 76б;

•Украинская, 119;

•Украинская, 22;

•Вокзальная, 7;

•Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;

•Синегорск, ул. Горная, 1а;

•Березняки, ул. Крайняя, 8а;

•Санаторное, 9;

•Октябрьское, ул. Южная, 22,24;

•Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;

•Спортивный проезд, 15а;

•Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;

•Мира, 428а;

•Мира, 284б.