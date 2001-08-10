Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2021
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Неработающим пожилым сахалинцам подняли пенсии

Неработающим пожилым сахалинцам подняли пенсии

Неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года страховые пенсии выплачиваются в новом размере. Они проиндексированы на 6,3%.

Как отмечают в региональном отделении ПФР, их будут получать 101 706 пожилых островитян.

Напомним, средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 октября 2020 года составлял 21 282,77 рубля. В результате январской корректировки он увеличился до 22 624 рублей.

В том числе:

  • средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 21 930,29 руб. - до 23 312 руб.;
  • средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 13 221,35 руб. - до 14 054 руб.;
  • средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 11 101,75 руб. - до 11 801 руб.

Работающие пенсионеры продолжат получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации, отмечают в фонде.

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