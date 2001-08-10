Люди с судимостью не смогут руководить ломбардами
Ряд вопросов правового регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов уточнили в России. Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу сегодня, 11 января.
Как сообщает "Парламентская газета", новый документ, в частности, устанавливает ограничения для граждан, которые входят в руководящие органы кредитного кооператива. Согласно законодательным поправкам, теперь председателем правления или наблюдательного совета, либо исполнительным директором не смогут стать те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. Таких людей нельзя будет избирать или назначать на соответствующие должности.
Помимо того, новый закон ограничивает размер максимального займа в ломбарде. Он не может превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом пороговая сумма оценки невыкупленных предметов для проведения открытых торгов поднята до 300 тысяч рублей. Кроме того, предусматривается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа. Форма залогового билета будет утверждаться Центробанком.
Документ уточняет также и определение ломбарда, в частности, указывается на возможность выдачи им займов только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления. Вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юрлиц, сведения о которых не внесены в госреестр, — вести этот перечень будет Центробанк. А время работы таких организаций продлевается на три часа — с 20:00 до 23:00.
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